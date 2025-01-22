Квиз, посвященный блокаде Ленинграда, пройдет в Подмосковье 27 января

В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, в Ступине пройдет онлайн-игра «Смартквиз». Мероприятие объединит команды из разных городов Подмосковья и России, желающих проверить знания о героической и трагической странице истории (12+), сообщает пресс-служба администрации округа.

«Участие в игре — отличная возможность не только проверить знания о блокаде Ленинграда, но и пообщаться с единомышленниками, расширить кругозор и отдать дань памяти героям, которые выстояли в это тяжелое время», — считают организаторы.

Для участия в игре необходимо подать заявку до 24 января на электронную почту Молодежного центра. В заявке необходимо указать: город, ответственное лицо и контактный телефон, название команды и количество участников.

Участников ждут интересные вопросы о блокаде Ленинграда, ее героях и событиях. Игра пройдет в формате онлайн, что позволит командам из разных городов принять участие в ней.

Блокада Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории нашей страны. 900 дней город жил в условиях постоянных обстрелов и голода. Мужество и стойкость ленинградцев стали символом несокрушимости человеческого духа.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.