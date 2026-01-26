Квиз для молодежи ко Дню студента провели в Ленинском округе

В кинотеатре «Искра» 23 января прошел интеллектуально-развлекательный квиз, посвященный Дню студента. Мероприятие объединило активных студентов и школьников старших классов из Ленинского округа и было направлено на развитие командной работы, эрудиции и творческого мышления, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Мы рассчитывали на 30-40 участников, но в итоге собралось порядка 70 человек. Это лучший показатель того, что формат оказался востребованным. Мы старались сделать игру разнообразной: чтобы участникам было интересно и подумать, и вспомнить мультфильмы из детства, и поработать с тем, что близко современной молодежи — нейросетями и визуальным мышлением», — поделился ведущий мероприятия Илья Пономаренко.

Игровая программа включала три основных этапа. Первый этап был посвящен интеллектуальной викторине и проверке общей эрудиции. Второй этап строился на фрагментах советских мультфильмов, которые участникам предлагалось продолжить. Третий этап стал творческим: крылатые фразы были преобразованы с помощью нейросети в визуальные образы, которые необходимо было расшифровать. Баллы, набранные на каждом этапе, суммировались и определяли итоговый результат команд. Между этапами для участников также проводились интерактивные активности — музыкальная игра «Шазам» и танцевальный конкурс. Они позволили ребятам переключиться и заработать дополнительные номерки для лототрона.

«Я пришла поучаствовать в интеллектуальном квизе, чтобы узнать что-то новое и проверить свои знания. Мне кажется, что студенческая жизнь во многом отличается от школьной: в школе все воспринимается строже и экзамены кажутся сложнее, а в колледже появляется больше свободы. Студенчество для меня — это новые знакомства, новые интересы и возможность лучше узнать себя и окружающих», — рассказала участница мероприятия Алена Михаленко.

В квизе приняли участие 8 команд по 8 человек. По итогам игры команды, занявшие 1, 2 и 3 места, получили памятные призы, а участники лототрона — подарки от организаторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.