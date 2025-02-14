Квартиры, дома, авто: стоимость арестованного имущества Блиновской около 1 млрд руб

В списке арестованного имущества семьи «королевы марафонов» Елены Блиновской и ее мужа Алексея квартиры, дома, машины и свыше 50 земельных участков по всей России. Общая стоимость составляет минимум 1 млрд рублей, сообщает Mash .

Блиновские вложили много средств в активы в Крыму. Рыночная стоимость их собственности на полуострове составила свыше 300 млн рублей. Там семья купила 17 участков в курортном поселке Семидворье на побережье Черного моря, в 10 км от Алушты. Еще один земельный участок в Ялте — 500 «квадратов» за 13 млн рублей.

В Москве у них куплены квартиры на 200 млн рублей. Так, в собственности Блиновских: роскошная четырехкомнатная в элитном ЖК «Донской Олимп (132 кв. м, 109 млн рублей) и одна двухкомнатная (58 кв. м, 54 млн рублей). Еще есть четыре машино-места за 10,6 млн рублей и два нежилых помещения (7 и 15 кв. м) за 9,5 млн рублей.

В Московской области «королева марафонов» и ее муж приобрели земли на 250 млн рублей. Это участок в Обушковском (3,5 тыс. кв. м, 84 млн рублей) и дом в «Миллениум Парке» (1181 кв. м, 170 млн рублей).

В Ярославле, где выросла блогерша, они купили недвижимость на 7 млн рублей: три земельных участка и три дома на берегу Волги в Деревеньке. Также в Костроме — девять домов и 18 земельных участков в Серкове на Волге на общую сумму 15 млн рублей.

Есть у семью собственность и в Адыгее стоимостью 10 млн рублей. Это четыре участка в Теучежском районе: 3 тыс. кв. м (2,5 млн рублей), 1 тыс. кв. м (900 тыс. рублей), 5 тыс. кв. м (4,5 млн рублей), 3 тыс. кв. м (2,5 млн рублей).

Семья владела двумя люксовыми авто: Bentley Continental (44 млн рублей) и Lamborghini Urus (62 млн рублей). Все имущество семьи требуют забрать в счёт РФ, а также конфисковать банковские счета. У Блиновской их 33, у Блиновского — 11.

В августе они продали дом за 70 млн рублей. Благодаря распродаже имущества на сегодняшний день с блогера требуют уже 587 млн рублей вместо изначальных 918 млн.

«Королеву марафонов» задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, она не заплатила государству свыше 900 млн рублей налогов. Ее также обвинили в легализации преступных доходов.

Ранее конкурсный управляющий начал процесс реализации имущества блогерши. Полученные от продажи средства должны покрыть значительную часть задолженности Блиновской.