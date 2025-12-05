Раскатали губу: какие подарки хотят зумеры на Новый год

10% молодых людей из поколения Z (зумеры) надеются получить квартиру в подарок на Новый год от своих отцов и матерей, однако родители не спешат дарить детям недвижимость. Специалисты Level Group провели опрос и выяснили, какие подарки зумеры получат на самом деле. Результаты опроса есть в распоряжении РИАМО.

Большинство родителей выбирают более скромные презенты, чем ждут их дети. Почти треть опрошенных (27%) собираются купить небольшие сувениры. Популярностью также пользуются часы и ювелирные изделия — их планируют подарить 26% родителей. Каждый пятый (19%) выберет сертификат на походы в театры, кино или другие культурные мероприятия, а 14% купят современные электронные устройства. Совместную поездку на новогодние каникулы со своими повзрослевшими детьми планируют 13% семей.

При этом каждый десятый представитель поколения Z «раскатал губу» и хотел бы получить от родителей на Новый год собственное жилье. Еще 6% молодых людей рассчитывают на финансовую помощь для внесения первого платежа по ипотеке. 3% опрошенных зумеров надеются, что им купят квартиру полностью за деньги родителей.

Однако мамы и папы пока не планируют делать такие дорогостоящие презенты к празднику. Хотя 20% родителей отметили, что с удовольствием подарили бы детям недвижимость, если бы располагали необходимыми средствами. Таким образом, желания молодежи пока расходятся с реальными финансовыми возможностями старшего поколения.

«Как показали результаты нашего исследования, 38% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 28 считают, что родители обязаны обеспечить совершеннолетних детей собственной квартирой. Если приобрести квартиру за наличные могут позволить себе немногие, то ипотека — наиболее доступный на сегодняшний день инструмент. По нашим данным, примерно каждый седьмой покупатель (13%) приобретает квартиру для детей в ипотеку. Чаще всего для детей выбирают однокомнатные (в 34% случаев) или двухкомнатные квартиры (в 32% случаев). Чуть реже для детей приобретают студии (16%)», — сообщили РИАМО в компании.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.