Кузница будущих генералов: бойцам СВО открыты возможности для карьерного роста

Ежедневно и в круглосуточном формате военнослужащие России достигают целей, поставленных в рамках специальной военной операции. Боец Александр рассказал, как с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) сбил украинский истребитель Су-25 и получил за это орден Мужества.

Участник специальной военной операции отметил, что сначала бойцы Вооруженных сил Украины пытались нанести удар по нему и его товарищам, но выпущенная ракета ушла в сторону. После этого Александр использовал все свои полученные навыки и поразил вражескую цель.

«Поступила информация о налете авиации противника. Работало одно звено, первый заход у них был, они были далеко за радиусом действия ПЗРК, и их было как две небольшие точки видно. Ракеты пустили они, слава Богу, все мимо, и на развороте ушли. Минута или две проходит, снова их видим, потихоньку приближаются, подошли очень близко, ЛТЦ (ложные тепловые цели — ред.) раскинули, а я уже стою с ПЗРК на плече и наколотым элементом питания, ожидаю захвата. Захват произошел, подождал, когда сядут тепловые ловушки, произвел пуск, поразил цель. За что был награжден орденом Мужества», — пояснил Александр.

По словам бойца, Су-25 — очень маневренный и быстрый самолет, но от российской ракеты у него не было шанса уйти.

В настоящее время Александр является курсантом первого курса Военной академии войсковой противовоздушной обороны в Смоленске. Такую возможность командование предоставляет молодым, подающим надежды военнослужащим. После обучения боец СВО станет офицером и сможет продолжить службу в новом статусе.

По словам молодого человека, большую уверенность в себе придает поддержка тыла — родителей, жены, братьев, друзей и знакомых. Он чувствует, как им гордятся, его ждут дома, поэтому считает, что начатое дело нужно довести до конца.

Государство со своей стороны поддерживает военнослужащих и помогает их семьям. Родственники бойцов СВО имеют право на ряд льгот, которые позволяют в том числе получить кредитные каникулы, найти новую работу и вне очереди зачислить ребенка в детский сад. Взрослые дети военных могут получить право на внеочередное поступление в лучшие высшие учебные учреждения страны.

Родители военнослужащих имеют право на внеочередную госпитализацию в стационар в случае необходимости и на безвозмездный уход со стороны соцслужб на дому. Семьи бойцов получают различные выплаты в качестве поддержки и всегда могут обратиться к местным властям для решения того или иного вопроса.

Самих военнослужащих власти страны также не оставляют без внимания. Кроме кредитных каникул, бойцы могут приостановить исполнительные производства по просроченным обязательствам, если речь не касается алиментов. Их освобождают в том числе от уплаты налогов на имущество, а рабочее место, которое они занимали до подписания контракта с Минобороны, сохраняют в обязательном порядке.

Кроме соцльгот, бойцы получают выплаты различного характера — единовременные и ежемесячные. Самые большие выплаты в настоящее время предоставляет Подмосковье. От региона при подписании контракта с Минобороны России военнослужащие единоразово получают 1 млн 900 тыс. рублей, а от государства — еще 400 тыс. рублей. Военным ежемесячно начисляют зарплату и выплаты за госнаграды и дни, когда они находятся в зоне соприкосновения и выполняют боевые задачи.

Желающие пойти служить по контракту могут обратиться в высококлассный многофункциональный центр отбора бойцов в Подмосковье, который находится на Восточном шоссе, вл. 2. Тут будущим солдатам предоставят жилье, трехразовое питание, услуги узких специалистов, подробно расскажут про льготы и выплаты, а также проведут для них первую боевую подготовку.

Подробную информацию можно получить на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту: info@kontraktmo.ru, позвонив по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру 117 (с мобильного телефона).

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.