Кузбассовцам рассказали о погоде в сентябре

Средняя сентябрьская температура воздуха в Кузбассе составит от +10°C до +12°C

Как сообщили в ЦГМС, среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах от 10 до 12 градусов тепла, что соответствует обычным значениям для этого времени года. В северных районах Кемеровской области ожидается превышение нормы на 1 градус Цельсия.

В первые дни сентября ожидается похолодание: ночные температуры опустятся с 14-19 градусов тепла до 5-10 градусов, а дневные — с 23-28 градусов до 11-16 градусов тепла.

В отдельные периоды первой и второй декад в ночные часы возможны заморозки до 0 — минус 2 °С. В четвертой пятидневке ожидается повышение температуры воздуха днем до плюс 20 — 25 °С. В третьей декаде — понижение температуры ночью до минус 2 — плюс 3 °С, днем — до плюс 9 — 14 °С.

Предполагается, что количество осадков в течение месяца будет близким к средним многолетним значениям.