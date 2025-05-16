Пьяная езда закончилась конфискацией: кузбасский водитель лишился машины

61-летний житель Беловского района Кемеровской области заплатил высокую цену за свою любовь к пьяным поездкам на джипе, сообщает Сiбдепо .

Осенью 2024 года его за рулем Mitsubishi Pajero остановили за управление в нетрезвом виде. Когда дело дошло до конфискации, мужчина сочинил историю о якобы состоявшейся накануне продаже машины.

Необычная попытка избежать наказания обернулась для водителя дополнительными проблемами — документы не подтвердили этот рассказ, и суд вынес суровый вердикт: 100 часов обязательных работ, лишение прав на 1,5 года и передача внедорожника в государственную казну.

Теперь его «ласточка» отправится на службу государству, а сам нарушитель получил не только стандартное наказание за пьяную езду, но жизненный урок, как не стоит пытаться обмануть правосудие.