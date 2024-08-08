Кузбасский мост в Кемерове отстраивают студенты из Африки

сегодня в 17:33

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, что 20 иностранных студентов участвуют в капремонте Кузбасского моста. В их числе уроженцы Южно-Африканской Республики и Руанды, сообщает «Сiбдепо» .

По словам градоначальника, на данный момент студенческий строительный отряд трудится на основной пролетной части переправы, где делают бетонную стяжку.

Кроме того, ребята укрепляют монолитные плиты — вяжут арматуру. При этом каждый студент прошел инструктаж по технике безопасности, подчеркнул Анисимов.

«К слову, работой интернационального отряда строители довольны: отмечают рвение и высокую мотивацию», — добавил мэр.

Подрядчик выплачивает молодым людям зарплату, а сотрудники общественной организации «Российские студенческие отряды» выдают им спецодежду.