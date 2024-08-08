Кузбасский мост в Кемерове отстраивают студенты из Африки
Мэр Кемерова Анисимов: африканские студенты ремонтируют Кузбасский мост
Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, что 20 иностранных студентов участвуют в капремонте Кузбасского моста. В их числе уроженцы Южно-Африканской Республики и Руанды, сообщает «Сiбдепо».
По словам градоначальника, на данный момент студенческий строительный отряд трудится на основной пролетной части переправы, где делают бетонную стяжку.
Кроме того, ребята укрепляют монолитные плиты — вяжут арматуру. При этом каждый студент прошел инструктаж по технике безопасности, подчеркнул Анисимов.
«К слову, работой интернационального отряда строители довольны: отмечают рвение и высокую мотивацию», — добавил мэр.
Подрядчик выплачивает молодым людям зарплату, а сотрудники общественной организации «Российские студенческие отряды» выдают им спецодежду.