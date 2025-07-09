В Клину завершают капитальный ремонт школы «Содружество»

В Высоковске в школе «Содружество» рабочие уже полностью переложили инженерные коммуникации — водопровод, канализацию, сеть электроснабжения, слаботочную систему. Сейчас занимаются чистовой отделкой. Стройготовность составляет 85%, сообщает пресс-служба администрации округа Клин.

«Практически все виды работ, которые должны были произвестись, были произведены. Начиная с демонтажа. Практически полностью демонтировали внутренние коммуникации, перегородки, полы», — поделился начальник участка ООО «СК-Столица» Станислав Евстефеев.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Строители закончили укладку плитки на лестницах и положили линолеум.

Специальная бригада завершает укладку кровли. Через две недели крыша будет готова полностью. На прилегающей к зданию территории подрядчик приступил к планировке и отсыпке спортивного ядра. 1 сентября школа встретит учеников и педагогов полностью обновленной с благоустроенной территорией.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.