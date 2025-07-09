В Подмосковье появится завод по производству звукового оборудования

Компания «ЛОММАРТ ИНТЕГРАЦИЯ» получила разрешение на строительство производственно-складского здания. Новое предприятие войдет в состав завода по производству специализированного звукового оборудования, которое расположено на территории Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания планирует выпускать кабельную продукцию, акустические системы, электронное и электрическое оборудование, в том числе усилители, студийное и сценическое оборудование.

«Компанией получено разрешение на строительство первого производственно-складского здания в составе производственного комплекса по выпуску отечественного звукового оборудования. Объем вложений составит более 260 млн рублей. Будет создано более 30 новых рабочих мест. Инвестпроект планируется реализовать в 2027 году», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект нацелен на обеспечение технологического суверенитета, а именно на создание в Московской области современного производства полного цикла по изготовлению различной аппаратуры для записи и воспроизведения звука, электроакустической аппаратуры, производства частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры для широкого круга потребителей.

Производство звукового оборудования «ЛОММАРТ ИНТЕГРАЦИЯ» будет размещено в Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа на земельном участке размером 3 га. Ожидаемый объем выпуска готовой продукции после выхода на полную мощность составит от 12,3 тыс. единиц ежегодно.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.