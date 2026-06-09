Кузбасс занял 9-е место в России по опасным участкам почвы

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В Кузбассе Роспотребнадзор нашел вредные вещества в 10,9% проб земли

Кемеровская область вошла в десятку регионов с наибольшим числом опасных участков почвы. Почти каждая десятая проба в регионе показала химическое загрязнение, сообщает Сiбдепо .

Роспотребнадзор опубликовал данные в ежегодном докладе на официальном сайте. Специалисты выявили превышение вредных веществ в 10,9% проб земли в Кузбассе.

Хуже всего ситуация сложилась в Северной Осетии, Хабаровском крае и Тыве. Кемеровская область заняла 9-е место в стране по количеству опасных участков.

Эксперты отдельно отметили рост микробного загрязнения. Его чаще находили в жилых дворах, на детских площадках, возле больниц и в промышленных зонах. Там доля загрязненной почвы приблизилась к 15%.

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