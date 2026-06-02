Кузбасс вошел в тройку регионов с самым грязным воздухом

Кемеровская область заняла третье место в России по уровню выбросов на единицу площади, уступив только Москве и Санкт-Петербургу, сообщает Сiбдепо .

Эксперты сайта FinExpertiza зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха в Кузбассе. По объему выбросов на квадратный километр регион оказался сразу после двух столиц.

«Наиболее высокий уровень выбросов загрязняющих веществ на единицу площади традиционно фиксируется в крупнейших городах страны — Москве и Санкт-Петербурге. С заметным отрывом далее следуют Кемеровская область (15,7 т/кв. км), Липецкая область (13,4 т/кв. км)», — сообщили аналитики FinExpertiza.

Для сравнения, рядом с Кузбассом расположен один из самых чистых регионов страны — Республика Алтай. Там показатель составляет 270 кг на квадратный километр, что значительно ниже, чем в индустриальных субъектах.

