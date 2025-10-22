Кусаются только цены: мастурбатор в виде собачьей морды нашли на маркетплейсе

Продавцы российских и зарубежных маркетплейсов все чаще стали предлагать слишком «пикантные» девайсы для самоудовлетворения. Например, мужчины могут приобрести мастурбатор в виде собачьей морды, осьминога и даже круассана. В том, что подобные товары есть в наличии на маркетплейсах и доступны для покупки в России, убедился корреспондент РИАМО.

Самый большой выбор таких изделий — на китайском AliExpress. Однако российские селлеры предлагают аналогичную продукцию 18+ и на российских торговых площадках. Она придет быстрее, но придется немного переплатить.

Продавцы предлагают побаловать себя различными «животными». Например, в продаже есть реалистичные мастурбаторы в виде собачьей морды, осьминога, туловища дельфина, ракушки с жемчужиной, рыб и других морских обитателей.

Секс-игрушки выполнены из силикона с полной анатомической детализацией. Цена на них варьируется от 2,7 до 6 тыс. рублей. Покупателям гарантируют «неописуемые ощущения» от использования такого девайса.

Кроме того, на данном маркетплейсе можно отыскать мастурбаторы в виде туловища белки с пушистым хвостом и морской свинки. Последняя покрыта искусственной шерстью. Заявлено, что такие игрушки для взрослых «соответствуют всем анатомическим отверстиям». За них придется выложить около 6 тыс. рублей.

Однако только животными фантазия производителей не ограничивается. К приобретению предлагается мастурбатор в виде Чужого — это реалистичная копия лицехвата с щупальцами и хвостом из одноименного фильма. Кроме того, в наличии есть «Дыра Ктулху», девайс вдохновлен вымышленным космическим существом, которое создал американский писатель Говард Лавкрафт. Также можно заказать вагину инопланетянина или единорога.

Тема еды тоже не осталась в стороне. Любители хмельного могут купить себе мастурбатор, формы которого четко повторяют пивную бутылку. Этикетки предлагаются на любой вкус — от темного напитка известного бренда, до пшеничного или светлого. Такие игрушки самые дешевые — от 750 рублей. В Японии же придумали девайс «с изюминкой» в виде круассана, назвав его «Хлебный экстаз».

Для тех, кто любит погонять, на маркетплейсы завезли мастурбатор в виде мотоцикла — «порнобайк». Девайс оснащен ручками, имитирующими управление двухколесным транспортом, держателем для телефона и несколькими режимами вибрации. Стоит такой нежелезный конь от 4 тыс. рублей.

У подобных девайсов много оценок и отзывов — это говорит об их высокой популярности среди представителей мужского пола.

