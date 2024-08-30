Курским школьникам, проживающим в Клинском ПВР, помогают собраться к школе

Курским школьникам, которые проживают в Клинском ПВР, помогают собраться к школе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На этот раз к сбору помощи присоединилась ассоциация советов многоквартирных домов Клина. Старшие по домам, руководители клинских ТСЖ и ЖСК решили не оставаться в стороне от благого дела.

«Как только узнали, что в Клин привезли ребят из Суджи и Курского приграничья, сразу кинули клич в наших домовых чатах и решили собирать помощь детям», — рассказала руководитель Ассоциации руководителей советов МКД Клина Ирина Невьянцева.

На собранные средства удалось закупить 47 школьных рюкзаков самых разных размеров и расцветок, чтобы у ребят они были у всех разные. Также собрали школьно-письменные принадлежности, канцелярку, спортивную форму, рубашки, белье, носочки, предметы первой необходимости.

Юные клинчане из команды «Волонтеров Подмосковья» и Клинского отделения МГЕР помогли с погрузкой и доставкой помощи адресатам.

«Россияне, жители нашей страны и нашего округа всегда умели объединяться вокруг беды. Сегодня мы понимаем, что жителям Курской области нужна помощь, нужна поддержка тем, кто приехал к нам в Клин. Все больше организаций округа, будь то частные предприятия, некоммерческие структуры, общественные объединения участвуют в сборе помощи. Кто-то перечисляет средства в наш благотворительный некоммерческий фонд ZOV, кто-то приобретает необходимые вещи для передачи жителям Курска», — рассказала руководитель Клинского отделения МГЕР Анна Стребкова.

По ее словам, до 1 сентября вся необходимая помощь будет доставлена Курским школьникам, чей новый учебный год стартует на земле Подмосковья, в нашем Клину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.