Курский суд принял решение по имуществу экс-руководителей Корпорации развития

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Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры взыскал 4,1 млрд рублей с экс-руководителей Корпорации развития Курской области и подрядчиков организации, сообщает ТАСС .

Иск Генеральной прокуратуры России удовлетворен к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой.

4,1 млрд рублей — это средства на строительство фортификационных сооружений в Курской области, которые были присвоены при исполнении госконтрактов.

Всего на возведение оборонительной линии от атак ВСУ было выделено 19,4 млрд рублей

Корпорация развития Курской области заключила 23 договора, но при этом часть работ не была выполнена, строительные материалы не поставлены, сказано в публикации.

Лукин, Грабин и Мартьянова арестованы по обвинению в мошенничестве.