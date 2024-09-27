Курская пенсионерка рассказала, как сбежала из украинского ПВР

Жительница села Козыревка в Курской области рассказала, что после начала СВО она побывала в украинском пункте временного размещения (ПВР), а потом сбежала в РФ, где ей дали гражданство. Об этом сообщает РИА Новости .

Мария Ким в 1980-х годах переехала в Авдеевку. После 2014 года она то уезжала из города, то возвращалась, а в 2022 году пенсионерку эвакуировали в Вознесенск Николаевской области Украины, где она прожила ПВР две недели.

«Принимали беженцев из Донецкой области… Но я не думала там жить. Было два пути — на Польшу и на Молдавию — и все. Оттуда никак было больше не уехать», — поделилась Ким.

Она добавила, что ей пришлось специально сказать в комендатуре на Украине, что у нее в Молдавии родственники, которые ее ждут. Приехав в страну, женщина через 10 часов вылетела в Россию. После этого она вернулась в домой в Козыревку. Также пенсионерка получила гражданство РФ и оформила себе пенсию.

После нападения украинской армии на Курскую область 6 августа Ким несколько раз слышала прилеты. Она пряталась с собакой в подвале. Причем женщину потом перевезли в ПВР, а питомца ей пришлось оставить дома. Хозяйка очень переживала за собаку.

Недавно комендант ПВР в Курске дала разрешение вернуться домой и забрать пса. Собака вышла на зов из соседнего двора.

«Чуть от радости не свалила нас. И не хотела ехать, она думала, что я совсем приехала», — сказала пенсионерка.

По ее словам, собаку удалось забрать. Ей уже сделали прививки и стрижку.