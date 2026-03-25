Курсанты Авангарда в Подмосковье прослушали лекции о туберкулезе

Цикл лекций о профилактике туберкулеза прошел с 16 по 24 марта в центре «Авангард» в Одинцовском городском округе для курсантов Москвы и Подмосковья. Занятия провели представители Красного Креста, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе встреч специалисты рассказали о природе туберкулеза, путях передачи инфекции, основных симптомах и современных методах профилактики. Особое внимание уделили мерам личной защиты и значению своевременной диагностики.

Курсантам также напомнили о роли здорового образа жизни в снижении риска заражения. Участники получили рекомендации по сохранению собственного здоровья и профилактике распространения заболевания.

Организаторы отметили, что цель цикла — повысить медицинскую грамотность молодежи и сформировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. По словам курсантов, лекции помогли им лучше понять серьезность заболевания и способы минимизации рисков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.