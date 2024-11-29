Курс на международный рынок: в Уфе обсудили роль ремесленничества

На форуме в Уфе обсудили роль ремесленничества в отношениях РФ и Казахстана

В рамках международного форума, проходящего в эти дни в Уфе, представители РФ и Казахстана обсудили, какую роль для развития отношений может сыграть сотрудничество в сфере народно-художественного промысла и ремесел, сообщает «ФедералПресс» .

«Не так давно мы подали заявку на включение вашего предприятия „Башкирские художественные промыслы „Агидель“ во Всемирный совет ремесел AISBL, она принята, находится на рассмотрении», — заявил главный дизайнер Дома моды «Асыл-Дизайн» и вице-президент Всемирного Ремесленного Совета по Азиатско-Тихоокеанскому региону Айдархан Калиев.

По его словам, Уфа таким образом имеет шанс получить этот статус и стать первым городом России, включенным в эту сеть.

Кроме того, исполняющая обязанности министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева в своем выступлении на сессии подчеркнула важность обмена опытом в сфере народных промыслов и отметила полезность организации выставок.