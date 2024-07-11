Курильщикам в России оставят меньше места

В России запретят курить у остановок, магазинов и организаций

В России могут запретить курить у остановок общественного транспорта, магазинов и организаций в районах МКД, пишет газета « Известия ».

По данным издания, в Госдуму поступил законопроект о запрете на курение на остановках общественного транспорта, у торговых точек и офисов, расположенных в многоквартирных жилых домах, и в 5 м от них.

«Сейчас запрет не распространяется на входы в магазины и организации… возле которых постоянно курят. Это мешает комфортному проживанию граждан», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

В Общероссийском движении за права курильщиков уже назвала инициативу дискриминирующей, отмечается в публикации.