Жителей Электростали 19 июля приглашают пройти диспансеризацию

Единый день диспансеризации пройдет 19 июля с 9:00 до 12:00 в Электростальской больнице на улице Пушкина, 3. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это бесплатное и добровольное медобследование, которое представляет собой комплекс мероприятий, включающий профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы, направленные на выявление хронических заболеваний, а также риска их развития. Комплексная диагностика организма помогает выявить возможные заболевания и факторы риска.

В этот день участники смогут пройти общий осмотр, а также обследование репродуктивного здоровья. Это хорошая возможность не только оценить свое здоровье, но и получить профессиональные рекомендации от квалифицированных специалистов.

«В настоящее время люди подвержены влиянию неблагоприятных экологических условий, вредных привычек, неправильного питания, малоподвижного образа жизни, что ведет к возникновению воспалительных процессов и хронических заболеваний, в том числе репродуктивной системы. Важно регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и обследования для выявления возможных проблем и их своевременного лечения. Ждем Вас 19 июля», — сказал заведующий хирургическим отделением Электростальской поликлиники Владимир Бершин.

На мероприятие приглашаются мужчины и женщины от 18 до 49 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС (полис обязательного медицинского страхования Московской области) и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

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