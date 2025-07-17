Жители Подмосковья подали 7 тыс заявок на услуги Мособлгаза через регпортал

Уже более полугода для удобства жителей Подмосковья услуги «Мособгаза» представлены на региональном портале государственных услуг . За это время с помощью сервиса подано 7 тыс. заявок, сообщает пресс-служба Мингосуправления.

Среди самых популярных услуг — заключение договора на техобслуживание и ремонт или замена газового оборудования. Всего на портале представлено 8 услуг: перерасчет размеры платы за газ, поверка приборов учета газа, наладка газового оборудования и другие. Сервис удобен тем, что данные зарегистрированных пользователей «подтягиваются» автоматически — это экономит время.

Все манипуляции с газовым оборудованием может производить только лицензированная организация. Квалифицированные специалисты имеют соответствующие допуски и выполняют все работы в соответствии со стандартами.

Самовольный ремонт, неправильная установка или демонтаж подвергает опасности жителей помещения и соседей — нередко это приводит к аварийным ситуациям, требующим незамедлительного выезда газовой службы, а порой приводит к серьезным последствиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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