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Встречи специалистов БТИ Подмосковья в СНТ и ГСК 18, 19, 21 и 23 июля

БТИ Московской области проведет выездные встречи в СНТ и ГСК для консультаций по вопросам оформления прав на гаражи и садовые дома в рамках «гаражной» и «дачной» амнистий. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Мероприятия пройдут 18, 19, 21 и 23 июля в различных муниципальных образованиях Московской области.

На этих встречах можно получить квалифицированную помощь и ответы на вопросы непосредственно от специалистов БТИ Московской области.

Встречи со специалистами ГБУ «БТИ Московской области» пройдут:

18.07.2025

10:00 — СНТ «Березка», г. о. Серпухов, деревня Дашковка;

12:00 — ГСК «Колос», г. о. Домодедово;

12:00 — СНТ «Заозерье», г. о. Павлово-Посадский, деревня Заозерье;

15:00 — ГСК «Тесна», г. о. Кашира.

19.07.2025

11:00 — СНТ «Творец», г. о. Наро-Фоминский, деревня Перемешаево;

11:00 — СНТ «Сходненские садоводы», г. о. Химки, микрорайон Сходня, ул. Горная;

12:00 — СНТ «Зеленая Поляна», г. о. Одинцовский, поселок Жаворонки;

12:00 — СНТ «Мичуринец-3», г. о. Долгопрудный, микрорайон Хлебниково;

13:00 — СНТ «Прогресс-96», г. о. Солнечногорск, деревня Раково;

14:00 — СНТСН «Факел», г. о. Орехово-Зуевский, г. Куровское.

21.07.2025

12:00 — СНТ «Роса», г. о. Подольск, деревня Бережки.

23.07.2025

13:00 — СНТ «Солнышко», г. о. Ленинский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

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