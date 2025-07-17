Встречи специалистов БТИ Подмосковья в СНТ и ГСК 18, 19, 21 и 23 июля
Фото - © БТИ Московской области
БТИ Московской области проведет выездные встречи в СНТ и ГСК для консультаций по вопросам оформления прав на гаражи и садовые дома в рамках «гаражной» и «дачной» амнистий. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.
Мероприятия пройдут 18, 19, 21 и 23 июля в различных муниципальных образованиях Московской области.
На этих встречах можно получить квалифицированную помощь и ответы на вопросы непосредственно от специалистов БТИ Московской области.
Встречи со специалистами ГБУ «БТИ Московской области» пройдут:
18.07.2025
10:00 — СНТ «Березка», г. о. Серпухов, деревня Дашковка;
12:00 — ГСК «Колос», г. о. Домодедово;
12:00 — СНТ «Заозерье», г. о. Павлово-Посадский, деревня Заозерье;
15:00 — ГСК «Тесна», г. о. Кашира.
19.07.2025
11:00 — СНТ «Творец», г. о. Наро-Фоминский, деревня Перемешаево;
11:00 — СНТ «Сходненские садоводы», г. о. Химки, микрорайон Сходня, ул. Горная;
12:00 — СНТ «Зеленая Поляна», г. о. Одинцовский, поселок Жаворонки;
12:00 — СНТ «Мичуринец-3», г. о. Долгопрудный, микрорайон Хлебниково;
13:00 — СНТ «Прогресс-96», г. о. Солнечногорск, деревня Раково;
14:00 — СНТСН «Факел», г. о. Орехово-Зуевский, г. Куровское.
21.07.2025
12:00 — СНТ «Роса», г. о. Подольск, деревня Бережки.
23.07.2025
13:00 — СНТ «Солнышко», г. о. Ленинский.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.
«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.
Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.