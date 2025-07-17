Земинспекторы Подмосковья осмотрели 80,5 тыс земель за полгода

С января по июль текущего года подмосковные земельные инспекторы обследовали 80,6 тыс. участков в рамках работы по выявлению и пресечению нарушений земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Деятельность наших инспекторов направлена прежде всего на целевое использование и охрану земли в регионе. И здесь главная цель — сподвигнуть собственников или арендаторов на соблюдение земельного законодательства. Кроме того, важно оказать помощь правообладателям в устранении того или иного нарушения. К примеру, если это самозахват, — разъяснить гражданам, что увеличить участок можно путем перераспределения, если не имеется никаких ограничений, если это нецелевое использование земли, — привести вид разрешенного использования в соответствие», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Все контрольные мероприятия инспекторы проводят с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», по единым документам, включая электронный чек-лист по каждому виду разрешенного использования и акты, которые автоматически формируются программой и подписываются электронной цифровой подписью. Подтверждают зафиксированное нарушение инспекторы здесь же, в приложении, загружая фотоматериалы и информацию о географическом местоположении.

«Все участники этой важной работы — Мунземконтроль, Россельхознадзор, Росреестр и налоговая — работают в единой региональной информационной системе. Каждый этап можно отследить в онлайн-режиме. А главное, увидеть результат», — подчеркнул министр.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

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