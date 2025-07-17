Терапевт научил россиян быстро снимать зуд после комариных укусов

Терапевт Кондрахин: зуд от укуса комара может снять прохлада и содовый раствор

В теплый период времени года россияне часто страдают от укусов комаров, которые у многих вызывают аллергическую реакцию. Врач-терапевт Андрей Кондрахин поделился советами, как справиться с последствиями комариных укусов и быстро снять зуд, сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что, когда комар кусает, он вводит в тело человека особые вещества, расширяющие сосуды для лучшего кровоснабжения места укуса. Одновременно эти вещества обезболивают кожу, что позволяет насекомому спокойно питаться кровью, сокращая риск быть обнаруженным.

Врач пояснил, что укус насекомого может вызвать серьезную аллергическую реакцию у чувствительных людей, хотя большинство могут его даже не заметить. При укусе в месте воспаления собираются клетки, вызывающие аллергию, что приводит к защитной реакции организма.

Терапевт рекомендует сразу прикладывать что-нибудь холодное к месту укуса. Лед или любой прохладный предмет поможет уменьшить зуд и предотвратить сильный отек, облегчая неприятные ощущения.

Специалист также рассказал, что о народном способе избавления от зуда. Можно сделать простой раствор: размешать столовую ложку соды в стакане воды. Чтобы снять зуд и уменьшить воспаление, нужно несколько раз обработать укушенное место этой жидкостью.

Ранее в Москве у пенсионерки после укуса комара появилась болезненная шишка. При обследовании выяснилось, что это была киста с паразитами, которых удалили хирургическим путем.