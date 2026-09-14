Региональные кураторы программы «Орлята России» посетили школу № 32 в Мытищах во время Всероссийского семинара-совещания, который проходил в Москве с 9 по 13 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Москве с 9 по 13 сентября прошел Всероссийский семинар-совещание региональных кураторов программы «Орлята России». Организатором выступил Российский детско-юношеский центр при поддержке Минпросвещения России, Всероссийского детского центра «Орленок» и «Движения Первых». Участниками стали представители всех регионов Российской Федерации.

На совещании подвели итоги 2025–2026 учебного года и уточнили роль региональных кураторов в работе программы. Участники посетили интерактивные программы, панельные дискуссии и проектную сессию. Главной задачей стала выработка единых подходов к реализации проекта и определение направлений его развития в новом учебном году.

В рамках семинара кураторы посетили флагманское учебное заведение программы в Подмосковье — школу № 32 в Мытищах. Для гостей провели специализированные мастер-классы и организовали обмен опытом. Программа «Орлята России» начала шестой сезон, в ней участвуют более 4 млн младших школьников, наставников, родителей, учителей и советников директоров.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.