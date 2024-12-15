Культурные выходные в Мытищах приближают Новый год

Предстоящие новогодние праздники – основная тема мероприятий, которые учреждения культуры округа, подготовили на выходные. Большая развлекательная программа ожидает гостей мытищинских парков в субботу, 14 декабря. Название «вкусное», и уже понятно, что будет горячий ароматный чай из самовара с баранками, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

А еще анимационная и интерактивная концертная программа, мастер-класс «Роспись богородской деревянной игрушки». Мытищинский историко-художественный музей и галерея искусств ждут на выставки, мастер-классы.

Дискотека для школьников, концерт, танцевальный вечер. Все это предлагается мытищинцам, которые хотят провести свой досуг весело и разнообразно. Предстоящие выходные обещают быть насыщенными и разнообразными. Жители Мытищи смогут выбрать мероприятие по душе и провести время интересно и полезно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.