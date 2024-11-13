Культурно-досуговый центр «Протон» в Серпухове готов на 97%

Площадь здания — 6500 кв. м. и его восстановление приближается к завершению, с выполнением строительных работ на уровне 97%.

В настоящее время подрядная организация занимается исправлением системы отопления, которая была некорректно установлена предыдущими подрядчиками. Финальные этапы проекта включают пуско-наладочные работы для винт-установок, приточно-вытяжных систем, а также систем подпора воздуха и дымоудаления.

Кроме отделочных работ, активно осуществляется доставка и монтаж новой мебели и оборудования, которые сразу же расставляются по кабинетам.

Благоустройство заднего двора завершено, за исключением сухого фонтана, который будет запущен в зависимости от погодных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.