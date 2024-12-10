Культурно-досуговый центр «Гжельский» проводит акцию «Новогодний подарок солдату»

В Раменком в культурно-досуговом центре «Гжельский» стартует акция «Новогодний подарок солдату». Акция направлена на поддержку защитников на фронте, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для того чтобы сделать новогоднюю посылку, можно использовать самые простые вещи: поздравительные открытки, письма с поздравлениями. Также можно прислать бойцам продукты питания: печенье, конфеты, шоколад, чай, кофе, молоко сгущенное, консервы. Хорошим подарком станут и тёплые вещи: термобелье, носки, шапки, варежки. Посылку можно упаковать в коробку и приложить лист с описью.

Срок проведения акции: с 05.12.2024 по 11.12.2024 г.

В акции могут принять участие все желающие.

Подарки для бойцов можно принести в ДК «Фенинский» с 16.00 до 22.00 (кроме понедельника).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.