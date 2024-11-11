Культ своей личности: психолог рассказала, как распознать нарцисса

Директор сети клиник Q-клиника, психолог и специалист по метафорическим картам Анна Григорьян заявила, что, как и любая другая личностная черта, нарциссизм, к которому склонны многие современные люди, может быть результатом различных факторов, включая детскую травму, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По ее словам, у разных типов нарциссов могут быть разные признаки: отсутствие эмпатии, грандиозность, эпатажное или грубое поведение или, наоборот, заниженная самооценка и высокая тревожность.

«Винить нарцисса в его расстройстве — все равно, что винить человека в том, что он болен гриппом. Это не имеет смысла. Важно помнить, что каждый человек уникален и невозможно свести его личность только к нарциссическим чертам», — также отметила Анна Григорьян.

Если вы заметили в себе признаки нарциссизма, специалист порекомендовала признать проблему, обратиться к психотерапевту и найти группу поддержки.