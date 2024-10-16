Кулинарный мастер-класс для школьников провели студенты Павловского Посада

В преддверии Единого Дня открытых дверей студенты Павлово-Посадского техникума кластера «Туризм и сфера услуг» организовали в Крупинском ОСП профессиональные пробы для обучающихся 7-х классов Рахмановской СОШ им. Е. Ф. Кошенкова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Под руководством студентов и преподавателей, школьники смогли погрузиться в мир кулинарии и узнать о таких профессиях, как — «Повар» и «Кондитер». Ученики познакомились с основами указанных специальностей, попробовали себя в практических заданиях, создавая настоящие кулинарные шедевры.

Это мероприятие помогло ребятам больше узнать о профессиях, пообщаться со студентами и преподавателями, задать интересующие вопросы. Особенно, учащихся среднеобразовательного учреждения порадовало наличие разных, а главное востребованных и престижных специальностей, которым обучают в родном городе Павловский Посад.

В Павлово-Посадском техникуме уверены, что такие «мастер-классы» вдохновляют молодое поколение на выбор будущей профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Китай. Он рассказал, что партнерство с такими производителями важно для региона.

«Особенно я хотел бы подчеркнуть значимость сотрудничества в сфере образования – это обмен и студентами, и учениками, и учителями», — добавил Воробьев.