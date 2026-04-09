Кулинарный эксперт рассказала, как воскресить пересушенное мясо

Кулинарный блогер Фозилова: пересушенное мясо нужно замочить в соусе

Перегоревшее и сухое мясо достаточно нарезать и дать потомиться в соусе — влага частично возвращается за несколько минут, сообщила РИАМО кулинарный блогер Шахноза Фозилова.

«Если пересушили мясо или птицу, я бы нарезала их тонко, добавила соус и дала потомиться 5–10 минут. Влага частично возвращается, есть уже намного приятнее», — сказала Фозилова.

Она отметила, что с рыбой удобно поступить иначе — разобрать вилкой, добавить немного соуса, зелени или лука и сделать что-то вроде намазки на тост.

«Если пересохли макароны или каша, помогает кусочек масла и пять минут под крышкой», — рассказала блогер.

