Кулинарный эксперт рассказала, как воскресить пересушенное мясо
Перегоревшее и сухое мясо достаточно нарезать и дать потомиться в соусе — влага частично возвращается за несколько минут, сообщила РИАМО кулинарный блогер Шахноза Фозилова.
«Если пересушили мясо или птицу, я бы нарезала их тонко, добавила соус и дала потомиться 5–10 минут. Влага частично возвращается, есть уже намного приятнее», — сказала Фозилова.
Она отметила, что с рыбой удобно поступить иначе — разобрать вилкой, добавить немного соуса, зелени или лука и сделать что-то вроде намазки на тост.
«Если пересохли макароны или каша, помогает кусочек масла и пять минут под крышкой», — рассказала блогер.
