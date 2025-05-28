Кулинарный эксперт рассказал, чем лучше охлаждаться в жару

В жаркие летние дни легче переносить зной и не нагружать желудок помогут холодные супы. Они просто готовятся и легко усваиваются организмом. В эту пору также будут хороши и овощные салаты, сообщил РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

Одним из примеров подобных блюд является гаспачо — это суп из пробитых помидоров, перца, огурцов, лука с томатным соком, приправленный солью, перцем и оливковым маслом. По словам кулинарного эксперта, таких супов очень много.

«Это еще и вишисуаз. Гаспачо можно делать из клубники и огурца. Это, по сути, тоже способ приготовления. Когда берем все, что на огороде выросло, пробиваем блендером, добавляем жидкости», — сказал Прокофьев.

Бренд-шеф добавил, что в жару очень хороши овощные салаты. Их можно приготовить из огурцов, помидоров, болгарского перца, зеленого горошка, лука.

Заправку для такого салата можно сделаеть из оливкового масла с добавлением горчицы и какой-нибудь кислой составляющей. Это может быть винный или бальзамический уксус, лимонный сок. Все это нужно взбить до эмульсии. Для регулирования сладости не лишним будет добавить мед, заключил Прокофьев.