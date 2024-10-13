Кулинарный блогер дал советы, как правильно мариновать и хранить грибы

Кулинарный блогер Наталья Кожихова в интервью радио Sputnik рассказала, что для длительного хранения лесные грибы лучше мариновать, так как уксус в составе маринада не дает бактериям размножаться.

Она подчеркнула, что маринованные грибы рекомендуется хранить не более одного года при температуре, не превышающей плюс 15 градусов. В случае нарушения герметичности упаковки, продукт следует использовать в течение 2-3 дней.

По словам эксперта, также для длительного хранения грибы можно замораживать. Наиболее подходящим выбором для заморозки будут молодые и крепкие экземпляры. Небольшие по размеру грибы следует замораживать целиком, а крупные резать на несколько частей.

При этом кулинарный блогер напомнила, что после разморозки грибы не подлежат повторному замораживанию.