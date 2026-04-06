«Если говорить о том, когда можно есть куличи, то правильно — именно на Пасху, после богослужения, а не в Великую субботу. Освящение в субботу во многом связано с советским временем, когда храмов было мало, богослужения ограничивали по времени, и люди старались освятить все заранее. По сути же, Великая суббота — это еще день строгого поста, поэтому логично освящать пасхальную пищу после ночной службы и сразу разговляться», — сказал Монаршек.

Она добавила, что освятить заранее можно, но вкушать следует уже после пасхального богослужения в воскресенье.

«В Евангелии есть слова: „Я есть хлеб жизни“, и кулич символически с этим связан. Поэтому христиане разговляются на Пасху куличом, а также готовят творожную пасху. В Великую субботу читается особая молитва при освящении пасхальной еды, пост завершается, и эти продукты освящаются для того, чтобы разговеться ими в праздник», — отметил протоиерей.

