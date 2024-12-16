Кубок знаний завоевали кадеты Солнечногорска на Всероссийском слете

В Сочи состоялся Всероссийский кадетский слет, в котором приняли участие более 600 кадетов со всей страны. Победу одержали кадеты Радумльского лицея-интерната имени Василия Татищева, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Соревнования проводили в различных областях. По результатам всех конкурсных номинаций солнечногорские кадеты завоевали Кубок знаний и сертификат на 100 000 рублей.

«Все ребята молодцы! Отдельно хочу поблагодарить педагогов и отзывчивых родителей — это заслуга всего лицея! Городской округ Солнечногорск продолжает оставаться вершиной офицерского и кадетского образования», — отметил директор Радумльского лицея-интерната, депутат Совета депутатов Владимир Красин.

Также Солнечногорские кадеты стали участниками Международного Кремлевского кадетского бала, который провели в Гостином дворе.

«Горжусь нашими кадетами, нашими будущими защитниками Родины. Столько разносторонних личностей собрались в одном месте. Бал проводится в поддержку специальной военной операции и приурочен к Дню Героев Отечества и Году семьи», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

В мероприятии приняли участие 2500 российских молодых людей из 1053 учебных заведений России, а также молодежные делегации из ряда зарубежных стран, таких как Катар, Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Индия, Иран и Казахстан.

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