Кубок колледжей КВН Московской области разыграли в Балашихе

Кубок колледжей КВН Московской области прошел в городском округе Балашиха 29 октября. Студенты со всего Подмосковья сразились за звание самых веселых и находчивых на сцене Дворца культуры «Балашиха»,

Участников и гостей поприветствовал глава Балашихи Сергей Юров.

«Новый для КВН проект стартует сегодня в Балашихе, и это большая ответственность для нас. Очень приятно, что среди участников есть команды из нашего городского округа. В Балашихе активно развивается КВН. Второй год подряд более 30 команд участвуют в школьной лиге, а теперь к нам присоединились и колледжи. КВН — это игра, которая объединяет», — сказал Сергей Юров.

Игра была посвящена теме дружбы. Девять команд показали свои творческие номера и артистические способности. Участники перед выступлением посещали мастер-классы и тренировки со спикерами из Высшей лиги КВН, где отрабатывали материал и учились работать на сцене.

Победу одержала команда «СИД» из Егорьевска, которая будет представлять Московскую область на Кубке Чемпионов. Финал пройдет 6 ноября в ММЦ «Планета КВН».

Проект «Колледж — лига КВН: Центральный федеральный округ» реализуется при Грантовой поддержке Движения Первых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.