Исследование: мужчины используют ИИ в работе чаще женщин

Исследование онлайн-школы программирования Хекслет показало, что мужчины на 12% чаще женщин обращаются к нейросетям при решении рабочих задач, сообщает Газета.ru .

При этом 76% приходится на представителей сферы «Маркетинг и реклама», по 50% — на работников образования и юриспруденции и 39% — на программистов и специалистов IT.

Мужчины не стесняются обращаться при работе к искусственному интеллекту и подходят к этому вопросу легко, а женщины перед использованием читают сопутствующую информацию. Представители мужского пола считают, что не нуждаются в специальном обучении для этого. Лишь половина (51%) женщин готовы признаться руководству в использовании нейросетей.

Чаще всего ИИ применяют в Перми (56%), Челябинске (48%), Самаре (45%), Новосибирске (43%) и Москве (41%).

Ранее карьерный эксперт Катерина Казакова отметила, что сфера искусственного интеллекта в России активно развивается, но вытеснять людей с рынка труда нейросети начнут не раньше, чем через 15-20 лет.