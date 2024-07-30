Эксперт прокомментировала перспективы искусственного интеллекта на рынке труда

сегодня в 22:23

Эксперт Казакова: ИИ сможет заменять сотрудников минимум через 15-20 лет

Карьерный эксперт Катерина Казакова отметила, что сфера искусственного интеллекта (ИИ) активно развивается. Тем не менее, как считает специалист, ИИ сможет начать вытеснять людей с рынка труда минимум через 15-20 лет.

Казакова обратила внимание, что искусственный разум, в отличие от человека, не способен мыслить.

«Поэтому говорить о замене целых профессий искусственным интеллектом, на мой взгляд, пока не приходится, скорее, речь идет о создании алгоритмов, помогающих человеку», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

При этом алгоритмы ИИ уже используют в медицине — например, в 3D-узи. Виртуальный разум помогает распознавать лица, силуэты, объекты и внутренние органы человека.

По словам Казаковой, совершенствование ИИ зависит от большего накопления различных данных.