КСП Подмосковья провела анализ доступности оказания первичной помощи в Лосино-Петровском

Контрольно-счетная палата Московской области провела анализ доступности оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в поликлинике Лосино-Петровского. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В период с июня по декабрь 2024 года Контрольно-счетной палатой Московской области (далее — КСП Московской области) проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ доступности оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в поликлиниках (поликлинических отделениях) государственных учреждений здравоохранения Московской области» (далее — мероприятие).

Объектом мероприятия являлось Министерство здравоохранения Московской области (далее — Министерство здравоохранения), исследуемый период: 2022–2023 годы, а также иные периоды.

Документами стратегического планирования Российской Федерации и Московской области определены цели и задачи, направленные на обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи (далее — ПМСП), в том числе: ликвидация кадрового дефицита, обеспечение оптимальной доступности медицинских учреждений, сокращение времени ожидания оказания услуг, завершение формирования сети учреждений с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов.

Установлено, что с 2022 года в Московской области отмечается систематическое недостижение отдельных показателей как региональных проектов, так и Государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», что не позволяет в полной мере обеспечить доступность и качество ПМСП.

По результатам анализа структуры и численности населения Московской области установлено, что основная часть жителей региона (71%) проживает в крупных населенных пунктах (от 20 тыс. человек), а число жителей 77% населенных составляет не более 300 человек.

С учетом требований нормативов градостроительного проектирования Московской области произведен расчет достаточности мощности учреждений ПМСП, по результатам которого отмечается профицит мощности большинства врачебных амбулаторий и детских поликлиник при одновременном дефиците мощности большей части поликлиник, обслуживающих взрослое население, и кабинетов врачей общей практики.

Кроме того, выявлены следующие недостатки обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями Московской области:

общий дефицит поликлиник и детских стоматологических поликлиник;

дефицит отдельных типов амбулаторно-поликлинических учреждений в городских округах Богородский, Котельники, Лосино-Петровский, Лыткарино;

несоответствие нормативным требованиям организации оказания ПМСП жителям населенных пунктов с численностью населения до 10 000 человек, в том числе 341 населенный пункт находится вне зоны доступности ПМСП;

нерациональная организация ПМСП, оказываемой выездными формами работы, в том числе выезды в населенные пункты, обеспеченные медицинскими организациями.

На недостижение показателей документов стратегического планирования также повлияла недостаточная укомплектованность медицинских учреждений врачами и средним медицинским персоналом, оказывающими ПМСП. Наибольший дефицит составляют следующие врачебные специальности: врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи-педиатры, врачи-терапевты, врачи-неврологи.

Отсутствие медицинского персонала в отдельных фельдшерско-акушерских пунктах Московской области приводит к их закрытию и, как следствие, к ограничению доступности получения ПМСП в сельской местности.

Анализ соблюдения сроков ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в поликлиниках Московской области показал, что средние сроки ожидания диагностических и лабораторных исследований составили от 4 до 14 дней с даты направления на исследования, что соответствует нормативным требованиям.

В проверяемом периоде и с учетом данных текущего года прослеживается тенденция снижения среднего срока ожидания исследований, при этом выявлено систематическое нарушение сроков ожидания УЗИ, компьютерной томографий и МРТ в отдельных учреждениях здравоохранения Московской области.

Установлены недостатки при оказании ПМСП посредством телемедицинских технологий, в том числе: некорректная работа регионального интернет-портала, проведение ТМК посредством телефонной связи, при которой не обеспечивается документирование и хранение первичной медицинской информации, пробелы правового регулирования телемедицинских услуг.

В 2023 году по отношению к 2022 году отмечается рост более чем в два раза количества жалоб жителей Московской области на проблемы с записью на прием к врачу, нарушение срока ожидания оказания ПМСП, непроведение назначенных пациенту диагностических инструментальных и лабораторных исследований, что свидетельствует о снижении доступности и качества оказания ПМСП.

Необходимо отметить, что в Московской области успешно функционируют 56 медчатов, созданных в целях реализации Федерального проекта «ЗдравКонтроль» для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи посредством оперативного решения проблем в медицине.

Результаты мероприятия свидетельствуют о необходимости дальнейшего анализа растущей потребности населения в медицинских учреждениях первичного звена, актуализации нормативной базы с учетом региональных особенностей, реализации мероприятий по увеличению мощности поликлинической сети в городских округах с имеющимся дефицитом, повышения доступности ПМСП в населенных пунктах с небольшой численностью жителей, а также проведения проверок в отдельных государственных учреждениях здравоохранения Московской области в целях установления и устранения причин, негативно влияющих на доступность и качество оказания ПМСП.

Итоги мероприятия представлены на заседании Коллегии КСП Московской области, проведенном 16 декабря 2024 года в режиме видеоконференцсвязи, в котором приняли участие представители Московской областной Думы и Министерства здравоохранения Московской области.

В соответствии с решением Коллегии КСП Московской области заключение о результатах Мероприятия направляется Губернатору Московской области А. Ю. Воробьеву, Председателю Московской областной Думы И. Ю. Брынцалову и в Министерство здравоохранения.

Заключение о результатах мероприятия размещено на официальном сайте КСП Московской области в разделе «Экспертно-аналитическая деятельность».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.