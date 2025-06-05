Ксения Мишонова и Денис Перепелицын ответили на вопросы жителей

В Московской области продолжается тематическая неделя приемов «Единой России» по вопросам материнства и детства. Региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын провели прием жителей в региональной общественной приемной партии, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В ходе встречи прозвучали обращения, касающиеся родительских споров, обеспечения безопасности детей, а также взаимодействия с общественными организациями.

«К сожалению, одна из самых частых тем обращений — это конфликты между родителями после развода, когда они не могут договориться о том, с кем будут жить дети и как будет организовано их общение с другим родителем. Это действительно сложная ситуация. По закону и мама, и папа остаются законными представителями ребенка, если они не лишены или не ограничены в родительских правах. Однако на практике они поступают так, как считают нужным, и это приводит к тяжелым последствиям», — рассказала Мишонова.

Одна из заявительниц на приеме рассказала, что уже полгода не видит своих детей и не знает, как они живут, учатся ли, все ли у них в порядке.

«Папа не предоставляет никакой информации, а дети находятся в другом регионе. Мы обязательно направим обращение к моим коллегам, чтобы попытаться урегулировать ситуацию и убедить отца не лишать детей общения с матерью. Важно понимать, что в подобных конфликтах главное — не интересы родителей, а права и благополучие самих детей», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье.

Ксения Мишонова также отметила, что поддержка семей с детьми, защита материнства и детства сегодня — приоритет государственной политики, которая в полной мере отражена и в Народной программе «Единой России».

Депутат Мособлдумы Денис Перепелицын рассказал, что тематическая неделя приемов по вопросам материнства и детства продлится в Московской области до 6 июня включительно.

«Общественные приемные в течение недели ведут непрерывную работу с жителями. Основная тема встреч — поддержка института семьи. К участию приглашены депутаты всех уровней и координаторы партийных проектов. Каждый случай будет рассматриваться по существу с привлечением органов исполнительной власти. Важно, чтобы каждый заявитель знал, что мы всегда рядом и готовы оказать всю необходимую поддержку», — прокомментировал Денис Перепелицын.

Узнать актуальный график встреч и записаться на прием в общественные приемные «Единой России» Подмосковья можно, обратившись в Региональную общественную приемную по телефону: 8(495)106-05-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.