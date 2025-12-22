Президент России Владимир Путин в ходе прошедшей 19 декабря итоговой пресс-конференции, совмещенной с «прямой линией», уделил особое внимание теме семьи, демографии, материнства. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области, региональный координатор «Женского движения Единой России» Ксения Мишонова, комментируя пресс-конференцию президента, отметила, что Владимир Путин погружен в эти темы, внимательно следит за ситуацией, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Ксения Мишонова: глава государства вопрос создания семьи и рождения детей назвал фундаментальным

Президент России Владимир Путин в ходе прошедшей 19 декабря итоговой пресс-конференции, совмещенной с «прямой линией», уделил особое внимание теме семьи, демографии, материнства.

Глава государства назвал фундаментальным вопрос создания семьи и рождения ребенка. Он отметил, что в вопросах демографии многое связано с материальным положением.

Вокруг поддержки семей с детьми строится вся политика России, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что власти, принимая любое решение, должны думать о семьях с детьми и их доходах.

«Наша тема — это семья, женщины, дети. Об этом было сказано очень много. Я очень рада, что поднимались эти вопросы, и на них наш Президент с удовольствием отвечал. Видно, что он погружен в тему, внимательно следит за ней, и вообще, что тема детства, семьи его очень волнует и она в приоритете. Президент сказал о яслях, мы тоже о них давно говорим, о том, что нужно расширять количество ясельных групп, количество воспитателей, и вопрос оплаты нянечек и воспитателей стоит на первом месте», — сказала Ксения Мишонова.

Президент также затронул такие темы, как повышение пособий для многодетных семей, образование, новые технологии, продолжила она.

«Важно то, что политика все равно строится вокруг семьи, и приоритет на ближайшее будущее — это поддержка семей, многодетных семей. Главные фразы Президента ушли в народ — рожать детей должно быть модно, иметь семью — модно. И, конечно, наша планка — чтобы в каждой российской семье было не менее трех детей», — добавила Ксения Мишонова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.