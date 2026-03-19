Крысы смеются над мятой: какой способ борьбы с грызунами эффективен

Отпугнуть крыс запахом можно, но проблему это не решит, так как грызуны уходят и возвращаются, пока не перекрыты их пути и не снижена численность, сообщил РИАМО руководитель департамента «Производственный контроль» Алексей Меньшиков.

«Если говорить о „народных“ способах — вроде мяты или просто разложенной отравы, — то в большинстве случаев это неэффективно. Сильные запахи действительно могут отпугивать грызуна, но это не решает проблему системно. Самый эффективный способ — это механическое снижение численности», — сказал Меньшиков.

Он добавил, что, например, можно использовать клеевые ловушки с приманкой. В качестве привлекателя могут использоваться продукты с ярким запахом — копчености, остатки еды.

«Таким образом происходит отлов и снижение численности популяции. При этом грызуны достаточно умные: если они видят, что их сородичи попали в ловушки, они начинают избегать этих мест. Иногда даже специально оставляют пойманного грызуна на ловушке на некоторое время, чтобы его запах отпугивал остальных. Они ориентируются на феромоны, и это работает как сигнал опасности», — отметил эксперт.

По его словам, в результате маршрут передвижения либо прекращается, либо меняется. Но если территория не контролируется, они просто уходят в другие зоны, где нет обработки.

«В целом проблема решается комплексно: обследование, устранение точек проникновения и системная работа по снижению численности», — заключил Меньшиков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.