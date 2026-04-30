Крымский детектив рассказал о встрече матери с дочерью через 14 лет

Крымский частный детектив Лев Кубис рассказал о семейных расследованиях и самой эмоциональной истории — встрече биологической матери с дочерью спустя 14 лет, сообщает Крымское информационное агентство .

В интервью «Крымской газете» Лев Кубис сообщил, что семейные расследования обычно занимают от одного до трех месяцев, а договор заключается на полгода. Стоимость услуг составляет от 75 до 150 тысяч рублей, половина суммы уходит на организационные расходы.

«Как-то девушка из Симферополя попросила найти любовницу ее мужа. Мы нашли всю информацию и о ней, и о муже любовницы… Я передал досье и задал вопрос: «Подумай, стоит ли использовать это как оружие. Если человек хочет сохранить семью, нужно ли туда влезать?» В итоге она не стала связываться с мужем любовницы. Но своему супругу дала понять, что все знает и при необходимости раскроет это», — рассказал Кубис.

Самой сильной историей он назвал поиск в Казахстане. Детектив разыскал женщину, которая в студенческие годы родила в Караганде дочь и оставила ее. Девочку удочерила семья из США. Через 14 лет приемные родители инициировали встречу.

«Это может быть ваш единственный шанс увидеть дочь», — сказал Кубис матери, которая сначала отказывалась от встречи.

Они встретились в гостинице в Алма-Ате. «В комнате ее уже ждали приемные родители и девочка… Мы говорили почти два часа. Невозможно передать словами, насколько сильна была энергия этой встречи!» — поделился детектив.

После встречи женщина решила сохранить тайну от семьи. По словам Кубиса, такие встречи становятся для биологических родителей своего рода исповедью.

