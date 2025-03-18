«Крымская весна»: как Россия изменила жизнь в Крыму и Севастополе за 11 лет

18 марта отмечается День присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации, это событие произошло 11 лет назад. Владимир Путин подписал договор о вхождении территорий в состав страны со статусом равноправных субъектов. В народе событие прозвали «Крымской весной», после чего на острове начался новый этап истории, сообщает «ФедералПресс» .

За последние годы в регионе произошло множество изменений. С 2014 года федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» стала главной в модернизации инфраструктуры региона.

По данным Росстата валовый продукт полуострова показал прирост в 3,5 раза, поднявшись с с 189,4 млрд рублей в 2014 году до 655,9 млрд рублей в 2022 году. В Севастополе — в 7,6 раз с приростом в аналогичном периоде с 30,149 млрд рублей до 229,7 млрд рублей.

Известно, что вложения в капитал присоединенных территорий с 2014 года по 2022 также увеличились: в Крыму в 8 раз, в Севастополе — в более чем 21 раз.

Одним из наиболее ярких проектов по развитию инфраструктуры стало строительство Крымского моста, который стал главным транспортным коридором между регионом и материковой частью России. Также важным объектом является автомобильная трасса «Таврида», которая имеет длину более 250 км и соединяет ключевые города Крыма. Симферопольский аэропорт был модернизирован — теперь он может принимать 3,7 тыс людей в час.

Для энергетической независимости построили энергомост, соединяющий полуостров с Единой системой снабжения России. Были отремонтированы системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В 2015 году в Крыму и Севастополе начала действовать свободная экономическая зона (СЭЗ). В сфере туризма и строительства за 11 лет было построено множество объектов, а в 2023 году Крым посетили около 5,2 млн чел. Были открыты новые школы, детские сады, поликлиники и т. д. Более 900 объектов здравоохранения были модернизированы, а современные технологии обеспечивают высокий уровень комфорта и обслуживания.