Кружок вязания для пожилых работает в Павловском Посаде пятый год

В Павловском Посаде на базе «Дома Широкова» уже пять лет действует кружок вязания «Волшебный клубок» для жителей старше 55 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кружок «Волшебный клубок» объединяет жителей Павловского Посада старше 55 лет и работает на базе «Дома Широкова» уже пятый год. Его основали представители общественной организации «Ветеранская дружина» Галина Потапова и Надежда Родина.

По словам Надежды Родиной, руководителя организации и культорганизатора проекта «Активное долголетие», в «Ветеранской дружине» состоит более 70 человек, а занятия по вязанию посещают около 20 мастериц. Участницы учатся вязать салфетки, коврики, воротнички и шляпы, а многие начинают без опыта.

Галина Потапова, которая обучает вязанию крючком, подчеркнула, что кружок — это не только творчество, но и возможность для общения. Занятия проходят бесплатно по вторникам в 10:30 в Выставочном зале «Дома Широкова» в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.