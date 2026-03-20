Крутой пиар или «корм для скота»? Ростовский ресторан открылся и попал в скандал

В социальных сетях блогеры массово возмутились ситуацией в одном из японских ресторанов в Ростове-на-Дону. Их коллега сняла ролик, который вызвал неоднозначную реакцию. Сначала девушка топталась по моти, а затем их бесплатно поедали люди, зашедшие в заведение.

На видеоролике, который явно был снят для увеличения охватов, блогер-миллионник аккуратно раскладывает на столе разноцветные японские десерты. Затем девушка садится прямо на моти и ходит в носках между ними.

На следующих кадрах эти самые десерты едят люди, которые зашли в заведение. Еду не списали и не убрали после того, как по ней буквально прошлись, а просто оставили для «любимых» клиентов. В том числе ресторан выложил даже лица людей, которые ели моти.

«На мой личный взгляд, это надругательство над гостями, которые абсолютно ничего не знали об этой ситуации, случившейся до того, как их стали угощать даром вкусными пирожными. А на мой профессиональный взгляд, изначально это видео было абсолютно неуместным», — высказалась местный блогер Полина.

Ее мнение поддержали в комментариях. Многие отметили, что происходящее вызвало у них приступ отвращения. Большинство приняли решение, что видео с десертами — не крутой пиар, а «рвотный порошок». Раскиданные по столу моти больше напоминали корм для скота.

Более того, ростовчане возмущены, что сначала ресторан открыли для именитых блогеров и рестораторов, а только потом планировали накормить простых людей.

