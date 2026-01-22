Крупный сбой в Telegram: пользователям не приходят сообщения

сегодня в 10:11

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram, сообщается на сайте Downdetector .

Сообщения о проблемах поступают из Москвы и области, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Белгородской области.

У некоторых пользователей не работает мобильное приложение, другим не приходят уведомления. У части россиян слишком долго грузятся сообщения.

Ранее крупный сбой в работе Telegram был 10 января. Спустя несколько дней сенатор Артем Шейкин заявил, что против мессенджера вводятся ограничения. В Роскомнадзоре назвали эту информацию исчерпывающей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.