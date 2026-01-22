Крупный сбой в Telegram: пользователям не приходят сообщения
Пользователи зафиксировали сбой в работе Telegram
Фото - © Кузнецов Максим / Фотобанк Лори
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram, сообщается на сайте Downdetector.
Сообщения о проблемах поступают из Москвы и области, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Белгородской области.
У некоторых пользователей не работает мобильное приложение, другим не приходят уведомления. У части россиян слишком долго грузятся сообщения.
Ранее крупный сбой в работе Telegram был 10 января. Спустя несколько дней сенатор Артем Шейкин заявил, что против мессенджера вводятся ограничения. В Роскомнадзоре назвали эту информацию исчерпывающей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.