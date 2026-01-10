Крупный сбой в работе Telegram произошел в России

Мессенджер Telegram работает со сбоями в пяти регионах России. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

На проблемы с работой Telegram пожаловались жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртской Республики, Республики Хакасии. Также с перебоями столкнулись пользователи из Ставропольского края и Самарской области.

Россияне пожаловались на сбой в работе мобильного приложения. Также им не приходят оповещения.

В прошлый раз крупный сбой в работе Telegram был 31 декабря 2025 года. Тогда на неполадки пожаловались пользователи из ЯНАО, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Приморского края и Чувашии.

