В работе Telegram произошел сбой

Telegram работает с перебоями у российских пользователей, следует из данных на Downdetector .

Больше всего жалоб поступает из Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Петербурга, Ленобласти, Чувашии и Приморья.

Число жалоб за последний час превысило 350.

Пользователи столкнулись с несколькими проблемами. Часть указывает на сбой мобильного приложения и работу оповещений.

Ранее пользователи уже фиксировали сбой в Telegram. Тогда в Роскомнадзоре заявили, что никаких новых ограничений к мессенджеру не применяется.

