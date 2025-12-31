В работе Telegram произошел сбой
Telegram работает с перебоями у российских пользователей, следует из данных на Downdetector.
Больше всего жалоб поступает из Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Петербурга, Ленобласти, Чувашии и Приморья.
Число жалоб за последний час превысило 350.
Пользователи столкнулись с несколькими проблемами. Часть указывает на сбой мобильного приложения и работу оповещений.
Ранее пользователи уже фиксировали сбой в Telegram. Тогда в Роскомнадзоре заявили, что никаких новых ограничений к мессенджеру не применяется.
