Крупнейший оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию

Компания Elisa, которая является крупнейшим оператором связи в Финляндии, подал в суд на Эстонию из-за запрета на китайское оборудование, сообщает ТАСС .

Согласно эстонскому законодательству, операторы связи за свой счет обязаны избавиться от оборудования китайской компании Huawei в сетях 5G к концу 2025 года, в сетях 4G — к концу 2029 года.

«В нашей апелляции, поданной в Таллиннский административный суд в декабре 2022 года, мы оспариваем не само постановление, а то, кто должен нести расходы», — заявил гендиректор Elisa Топи Маннер в интервью газете Helsingin Sanomat.

Он добавил, что большинство стран компенсируют расходы, если операторы связи по закону обязаны менять оборудование и ПО.

На сегодняшний день доля финской компании на эстонском рынке составляет 37%. Несколько европейских государства обязали операторов избавиться от продукции Huawei, так как оборудование может быть пригодно для шпионажа. При этом в китайской компании неоднократно опровергали данные претензии.